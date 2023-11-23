Як вивести плями йоду з одягу: дієві лайфхаки

Стійкі плями від йоду на одязі буває досить складно вивести, особливо якщо мова йде про делікатні тканини. Замість того, щоб покладатися на комерційні засоби для виведення плям, досвідчені господині знайшли цікаві хитрощі, заховані в аптечках. UAportal розповідає про ці прості засоби, які допоможуть ефективно вивести плями від йоду.

Відео дня

Розчин тіосульфату натрію

Якщо у вашій аптечці є тіосульфат натрію, вважайте, що проблема з плямами від йоду вирішена. Нанесіть розчин його на ватний диск, злегка притискаючи його до плями приблизно на 30 секунд. Після цього виперіть річ у звичайному режимі. Для плям на меблевій оббивці використовуйте вологу серветку, щоб видалити залишки йоду після обробки.

Читайте також: Як прибрати запах поту з одягу: цікаві поради

Розчин аскорбінової кислоти

Подрібніть 1-2 таблетки аскорбінової кислоти на дрібний порошок і розчиніть їх у ½ склянки теплої води. Нанесіть розчин на ватний диск і прикладіть його до плями. Після цього починайте прання. Аналогічно, якщо пляма на оббивці меблів, дійте так само і використовуйте вологу ганчірку, щоб видалити залишки йоду.

Замочування перекисом водню

Перекис водню також може бути ефективним засобом для видалення плям йоду як з тканини, так і з м'яких меблів. Змочіть ватний диск у перекису водню і обережно промокніть пляму, рухаючись від зовнішніх країв до центру. Залиште на 5-10 хвилин, а потім ретельно промийте уражену ділянку чистою водою. Зверніть увагу, що перекис водню не можна використовувати на натуральному шовку та віскозних матеріалах.

Нашатирний спирт або розчин аміаку

Зробіть розчин, розвівши нашатир або нашатирний спирт у воді (1 столова ложка на склянку води). Занурте ганчірку або серветку в розчин і делікатно обробіть пляму. В результаті пляма від йоду зникне. Для досягнення бажаного ефекту важливо протерти пошкоджену ділянку чистою вологою ганчіркою.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!