Як вивести неприємні запахи з холодильника: 3 дієвих лайфхаки

Існують ефективні методи усунення неприємних ароматів у холодильнику і запобігання їх повторному виникненню. UAportal розповів про три лайфхаки, які допоможуть досягти цього.

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Ретельне прибирання

Перший крок до усунення неприємного запаху – це підтримка чистоти. Вибирайте або спеціалізовані засоби для чищення, призначені для вашого холодильника, або легкодоступні домашні альтернативи. Для цього можна використати мильний розчин або засіб для миття посуду. Зверніть особливу увагу на зливний отвір, розташований у центрі задньої стінки холодильної камери.

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Сода, лимон, оцет

Якщо ваш холодильник до блиску чистий, але неприємний запах не зникає, спробуйте використати натуральні засоби, такі як харчова сода, лимон або оцет (9% кислотності). Розведіть будь-який з цих інгредієнтів водою і нанесіть їх на поверхні приладу. Однак не мийте оцтом дверні ущільнювачі, щоб зберегти їхню еластичність.

Використовуйте натуральні абсорбенти

Деякі натуральні продукти мають чудові властивості поглинання запахів. Активоване вугілля, вівсянка, житній хліб, рис, сира картопля, мелена кава – все це ефективні абсорбенти. Просто покладіть їх у холодильник і зачекайте, поки вони нейтралізують усі неприємні запахи.

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