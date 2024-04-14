Як вивести з одягу плями від помади: 3 дієві способи

Щоденною рутиною дівчат є нанесення макіяжу. Губна помада є обов'язкоми кроком. Проте іноді можна помітити плями від неї. UAportal розповість, які 3 способи допоможуть вивести помаду з одягу.

Оцет і розчин харчової соди

Змішавши рівні частини оцту і харчової соди, можна приготувати пасту і нанести її на пляму від губної помади. Залиште приблизно на 10-15 хвилин. Після чого рекомендується обережно потерти пляму, а потім прополоскати холодною водою.

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Міцелярна вода

Ще один метод усунення плям від губної помади є використання засобу для зняття макіяжу. Нанесіть міцелярну воду на ватний диск і обережно промокніть тканину без тертя. Повторюйте це до тих пір, поки пляма не зникне, змийте залишки холодною водою.

Медичний спирт

Ефективно вивести плями від помади допоможе медичний спирт. Змочіть ватну паличку або диск і обережно потріть тканину. Обов'язково виперіть одяг в пральній машині.

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