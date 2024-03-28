Як вивести чорнильні плями на одязі: практичні поради

Дізнайтеся про ефективні методи видалення стійких чорнильних плям з одягу. UAportal розповів, як цього досягти, використовуючи нетрадиційні способи.

Відео дня

Медичний спирт

Один з ефективних способів вивести чорнило з одягу – це використання медичного спирту. Чистий рушник можна покласти під забруднену ділянку, щоб запобігти перенесенню чорнила на інші частини одягу. Ватну кульку або тампон змочіть спиртом і обережно промокніть пляму, намагаючись не терти надто сильно.

Промокайте пляму, доки чорнило не почне сходити. Після того, як чорнило зникне, виперіть одяг у холодній воді, щоб видалити залишки спирту і чорнила.

Читайте також: Як видалити плями від чорниці з одягу: корисні поради та альтернативні методи

Метод використання молока та сироватки

Ще один нетрадиційний, але ефективний спосіб виведення чорнила з одягу – молоко чи сироватка. Ці продукти потрібно підігріти до 45-50 градусів у неглибокій мисці. Забруднену ділянку одягу слід замочити в цій суміші на пів години.

Після замочування одяг можна прополоскати в холодній воді і випрати у звичайному режимі. Цей метод добре підходить як для свіжих, так і для застарілих чорнильних плям і особливо корисний для делікатних тканин.

Метод з використанням лаку для волосся

Одяг слід покласти на рівну і чисту поверхню, а лак для волосся розпорошити прямо на пляму чорнила.Рекомендується залишити лак на кілька хвилин, щоб він проник у чорнило, а потім обережно промокнути ділянку чистою тканиною і повторювати процес, поки чорнило не почне зникати. Після обробки плями одяг слід випрати у звичайному режимі.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!