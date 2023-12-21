Як висипатися щоночі: Практичні поради

Ці практичні лайфхаки пропонують прості, але ефективні методи для покращення якості сну та загального самопочуття. UAportal розібрався, як ці поради можуть покращити режим та якість сну.

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Короткий сон

Один з ефективних лайфхаків для людей, які намагаються висипатися, – це "короткий сон" протягом дня. Відпочинок тривалістю 15-20 хвилин може допомогти відчути себе бадьорим, не заважаючи нічному сну. Слід знайти тихе і зручне місце, встановити будильник, щоб не проспати, і дозволити собі розслабитися і підзарядитися енергією для подальшого продуктивного дня.

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Зменшіть споживання кофеїну

Ще одна корисна порада – обмежити споживання кофеїну, особливо вдень і ввечері. Споживання кофеїну може порушити сон, тому краще уникати кави, чаю та інших кофеїновмісних напоїв принаймні за 6 годин до того, як ви плануєте лягати спати. Натомість випийте заспокійливого трав'яного чаю або теплого молока, що сприятиме розслабленню та покращенню якості сну.

Оптимізація середовища для сну

Створення комфортного та сприятливого середовища може суттєво вплинути на покращення якості сну. Переконайтеся, що в спальні прохолодно, темно і тихо, а також подбайте про зручний матрац і подушки, що підтримують спину. Подумайте про використання світлонепроникних штор, білого шуму або беруш, які допоможуть краще виспатися.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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