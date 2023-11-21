Як виростити троянди з живців: поради садівників

Вирощування троянд з живців може бути приємним і корисним садівничим заняттям. UAportal розповідає про процес посадки квітів, беручи до уваги вибір стебел і забезпечення оптимальних умов для росту.

Відео дня

Вибір ідеального живця

Зверніть увагу на напівздерев'янілі пагони троянд, товщиною близько 4-5 мм. Їх можна отримати з кущів або букетів, але бажано віддавати перевагу вітчизняним сортам, скільки вони мають вищі показники приживлюваності. Переконайтеся, що стебло здорове, без темних плям і ознак плісняви.

Підготовка живця

При підготовці живця переконайтеся, що є чітка різниця між верхнім і нижнім зрізами. Верхній зріз повинен бути рівним, приблизно на 0,5-1 см вище бруньки, тоді як нижній – під кутом 45 градусів, приблизно на відстані 1,5-2 см від нижньої бруньки. Видаліть листя і колючки знизу, залишивши лише пару верхніх листків, які слід обрізати наполовину. Надмірне листя призводить до підвищеного випаровування вологи й зменшує шанси живця на успішне укорінення.

Підготовка живця до посадки

Перед посадкою живця помістіть його у воду на 20-30 хвилин. Це допоможе закрити пори й мінімізувати втрату вологи. Згодом зволожте і розпушіть ґрунт, перш ніж обережно вставити живець у ґрунт. Рекомендується полити ґрунт розведеним розчином перманганату калію для його дезінфекції. Садіть живець неглибоко, так, щоб нижня брунька знаходилася під поверхнею ґрунту приблизно на 1 см.

Читайте також: Що додати у воду, щоб квіти після свят довше стояли

Забезпечення тепличних умов

Після посадки живця дуже важливо створити умови, подібні до тепличних, щоб сприяти оптимальному росту і укоріненню. Візьміть пластикову пляшку з-під води, що підлягає вторинній переробці, відріжте дно і акуратно помістіть в неї живець. Використовуючи більші пляшки, наприклад, 2-літрові або 5-літрові, ви зможете зручно розмістити живці. Тримайте їх накритими щонайменше місяць, ретельно провітрюючи теплиці, періодично знімаючи кришку пляшки, як тільки почнуть з'являтися молоді листочки.

Вирощування живців

Щоб забезпечити приживлюваність і розвиток живців, їх потрібно тримати в теплицях до наступного літа. З наближенням зими накрийте пляшки листям і нетканим матеріалом або забезпечте утеплення шаром соломи, ялинового або соснового гілля. Захищаючи живці протягом зимових місяців, ви збільшуєте їхні шанси на сильний весняний ріст.

Нагадаємо, ми розповідали, як обирати букет для своєї коханої.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!