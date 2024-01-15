Як випрямити поставу: Корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть випрямити спину. Дізнайтеся про кілька практичних порад, завдяки яким можна досягти кращої постави та зменшити м'язову напругу.

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Налаштування робочого простору

Рекомендується налаштувати робоче місце для покращення постави під час сидіння за столом. Стілець слід відрегулювати так, щоб ступні ніг стояли рівно на підлозі, а коліна були на одній лінії зі стегнами. Розміщення екрана комп'ютера на рівні очей має важливе значення для запобігання сутулості.

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Регулярні фізичні вправи

Включення регулярних фізичних вправ у свій розпорядок дня є важливим для зміцнення м'язів, які підтримують гарну поставу. Особливо корисними можуть бути вправи, спрямовані на м'язи преса, спини та плечей.

Контроль над собою

Задля покращення постави дуже важливо контролювати себе. Регулярне спостереження за своїм тілом і внесення змін, щоб сидіти або стояти прямо, може допомогти поступово виробити звичку випрямлятися, задля поліпшення загального положення корпусу.

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