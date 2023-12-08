Як випрасувати штори без праски: ефективні поради

UAportal розповідає, як привести штори до ладу, не використовуючи при цьому праску. Дізнайтесь, як випрасувати штори за допомогою нетрадиційних методів.

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Прасування парою

Щоб попрасувати штори без праски, альтернативний метод – повісити їх у ванній кімнаті під час прийому душу. Пара допоможе розгладити зморшки і освіжити штори. Інший варіант – скористатися ручним відпарювачем, який може ефективно видалити складки зі штор. Крім того, розгладити тканину можна, поклавши на зморшки вологу тканину або одяг і просушивши її феном на повільному вогні.

Чайник, або каструля

Якщо у вас немає доступу до парового душу або ручного відпарювача, ви можете спробувати скористатися чайником або каструлею з окропом. Просто потримайте штори над парою і дозвольте волозі проникнути в тканину, розслабивши складки. Будьте обережні, не торкайтеся гарячої пари безпосередньо, щоб уникнути травм.

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Випрямляч для волосся

Ще один метод видалення складок зі штор без праски – це використання випрямляча для волосся. Переконайтеся, що він встановлений на найнижчий рівень нагрівання. Ця техніка вимагає обережності, щоб не обпектися і не пошкодити штори.

Холода губка

Якщо жоден з перерахованих вище способів неможливий, спробуйте намочити м'яку тканину або губку в холодній воді і м'яко притиснути її до зморщених ділянок штор. Потім розкладіть штори для просушування, і вага вологої тканини допоможе розгладити складки, коли вона висохне. Пам'ятайте, що не варто терти або віджимати штори, щоб запобігти деформації тканини.

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