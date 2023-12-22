Як обрати ганчірку для прибирання: Поради домогосподарок

Правильний вибір ганчірок для прибирання може суттєво вплинути на загальний процес прибирання. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть підібрати ганчірку, яка підійде для виконання конкретних задач.

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Вибираємо правильний матеріал

При виборі ганчірок для прибирання бажано зупинити свій вибір на ганчірках з мікрофібри через їх високу поглинаючу здатність та ефективне вбирання бруду. Рекомендується уникати використання старих футболок або рушників, оскільки вони можуть залишати після себе ворсинки та розводи, що знижує загальну ефективність прибирання.

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Розмір і довговічність

Під час вибору ганчірки слід звернути увагу на її розмір і міцність. Більші серветки ефективні для більших територій, що треба прибрати, тоді як менші ганчірки корисні для більш точкового прибирання. Крім того, вибір серветок з міцних матеріалів може призвести до економії коштів у довгостроковій перспективі.

Впровадження системи кольорового маркування

Корисно запровадити систему кольорового кодування ганчірок для прибирання. Це дозволяє призначити певні кольори для різних завдань прибирання, зменшуючи ризик перехресного забруднення. Наприклад, сині ганчірки можна призначити для миття скла та дзеркал, зелені – для кухонних поверхонь, а жовті – для витирання пилу.

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