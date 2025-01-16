Як обрати корисний хліб

Хліб — один із найпопулярніших продуктів у раціоні багатьох людей. Але обрати справді якісний та поживний — справа непроста. Ось кілька ключових моментів, які допоможуть вам з вибором.

Мультизерновий чи цільнозерновий – в чому різниця?

Мультизерновий хліб звучить переконливо, але це означає лише те, що він виготовлений із кількох видів зерна. Проте ці зерна можуть бути і рафінованими (очищеними від оболонки), що позбавляє їх корисних речовин. А такий хліб вже нічим не відрізняється від звичайного білого хліба.

Натомість цільнозерновий хліб — це продукт, у якому збережені всі частини зерна. Він багатий на клітковину, вітаміни групи В, антиоксиданти та мінерали. Такий хліб допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, забезпечує тривале відчуття ситості та сприяє здоров’ю кишківника.

Читайте склад.

Не покладайтеся на передню частину упаковки. Те, що на пакунку зображено красиве пшеничне поле, не обов’язково означає, що його вміст зроблено з цільного зерна. Написи "мультизерновий", "7 злаків", "бездріжджовий", "з цільним зерном" так само не завжди вказують на якісний хліб.

Перевірте список інгредієнтів. Відносну кількість цільного зерна можна оцінити за розташуванням зерна в списку інгредієнтів. Цільнозернове борошно повинно бути першим інгредієнтом або другим після води. Обойне та обдирне – також підходять, адже це також види борошна грубого помелу, яке отримують, зберігаючи частину оболонки, а з нею і поживні речовини.

Підказки для уважного покупця.

Колір хліба — не показник якості. Темний хліб не завжди є цільнозерновим. Часто виробники додають карамель чи патоку для темнішого кольору.

Менше інгредієнтів — краще. Справжній корисний хліб не потребує довгого списку добавок.

Кількість цукру. Допустимо – 1-2 г на 100 г хліба. Якщо на упаковці зазначено, що хліб містить більше 5 г цукру на 100 г, це ознака того, що він містить доданий цукор (в тому числі сиропи, фруктові пюре, патоку, мед).

Термін придатності. Хліб без консервантів не може зберігатися довше 5 днів. Якщо на упаковці вказано тривалий термін зберігання, це може свідчити про наявність штучних добавок.