Як обрати магніти для холодильника: прикмети та забобони

Всі люблять збирати всілякі туристичні цікавинки, щоб прикрасити ними дім. UAportal підготував прикмети пов'язанні з магнітами на дверцятах холодильника, чи доречно прикрашати їх фотографіями коханих та зображеннями тварин.

Вплив на роботу холодильника

Стара модель холодильника може бути не обладнана додатковими захисними механізмами. Це призводить до того, що магнітні прикраси генерують магнітні поля, які сходяться до центру камери і потенційно впливають на зберігання продуктів.

Обирайте з розумом

Існує забобон, що на холодильнику можна вішати лише магніти із зображенням продуктів харчування. Якщо повісити інші типи, це може накликати нещастя на оселю.

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Тому найкраще прикрасити холодильник декором із зображенням фруктів, овочів, соусів, напоїв, списків продуктів і графіків прийому їжі. З іншого боку, рекомендується триматися подалі від магнітів у формі тварин або людей, оскільки вони можуть ненавмисно принести негативні вібрації в оселю.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей потрібно позбутися, щоб у будинку панував достаток.

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