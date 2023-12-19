Як обрати ідеальну новорічну ялинку: Три поради

Коли справа доходить до пошуку ідеальної натуральної ялинки, слід пам'ятати про певні правила, які допоможуть вам у цьому процесі. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть обрати новорічну ялинку.

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Як правильно обрати ялинку за розміром

При виборі натуральної ялинки важливо виміряти висоту стелі перед тим, як вирушати за покупкою. Це допоможе вибрати дерево, яке добре впишеться в інтер'єр і не потребуватиме обрізки. Також важливо врахувати ширину ялинки, щоб переконатися, що вона не займатиме багато місця у кімнаті.

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Перевірка свіжості

Ялинку слід легенько потрясти, щоб перевірити, чи не опадає багато голок. У свіжої ялинки втрата хвої при легкому струшуванні буде мінімальною. Крім того, обережно провівши пальцями по гілках, можна перевірити їхню гнучкість і переконатися, що хвоя не суха і не ламка.

Враховуйте форму дерева

Обираючи, слід перевірити загальну форму і симетрію дерева. Шукайте добре збалансований варіант з рівномірно розподіленими гілками. Це забезпечить естетичний вигляд ялинки після її прикрашання.

Нагадаємо, вчений відповів, яка ялинка екологічніше: штучна чи натуральна.

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