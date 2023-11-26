Як відновити блиск почорнілих срібних прикрас: дієвий спосіб

Спочатку срібні прикраси сяють незрівнянною красою. Однак з часом вони можуть втратити свій блиск і навіть почорніти, що є наслідком неналежного догляду. UAportal розповідає, як це виправити.

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На щастя, існує простий і недорогий засіб, який може врятувати ваші улюблені аксесуари, незалежно від їхнього поточного стану.

Оцет

Одним з найефективніших засобів для чищення срібла є семивідсотковий розчин оцту. Зануривши потьмянілі прикраси в ємність, наповнену цією рідиною, можна досягти чудових результатів.

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Всього за кілька годин замочування ви станете свідком змін: прикраси знову набудуть колишнього блиску. Важливо після цього ланцюжок або каблучку ретельно промити в чистій воді, щоб на поверхні не залишилося жодних слідів оцту.

Оливкова олія або нашатирний спирт

Оливкова олія демонструє вражаючу ефективність як полірувальний засіб. Крім того, розбавлений нашатирний спирт дає не менш чудові результати. Спробуйте змішати його з невеликою кількістю зубного порошку, щоб отримати ще кращий результат. Ця чудова комбінація неодмінно задовольнить ентузіастів срібних прикрас.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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