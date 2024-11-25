Як смачно засолити оселедця чи скумбрію

Оселедець чи скумбрія, засолені власноруч, – це не лише смачно, але й швидко у приготуванні. Спробуйте!

Обирайте якісну заморожену рибу, а з маринадом допоможе готовий набір для маринування оселедця.

Для 3-х гарних рибин:

(У мене було 2100 г цілої риби, з якої вийшло 1050 г філе)

2 пачки приправи Іріс для маринування оселедця

2 червоні цибулини

гострий перець, запашна олія – за бажанням

Очищую рибу на чисте філе й нарізаю шматочками, щоб готову страву легко було діставати з ємності.

Готую маринад: 2 пачки приправ додаю до 600 г води (трохи менше, ніж зазначено на упаковці), доводжу до кипіння й охолоджую. Додаю 15 мл яблучного оцту – люблю помірно кислий смак!

(Цей етап можна зробити заздалегідь.)

У ємність, яку можна накрити кришкою, викладаю шматочки філе, різану цибулю, трохи гострого перцю, заливаю холодним маринадом. Зверху накриваю ще кільцями цибулі й додаю запашну олію.

Маринад виходить приємно солоним і помірно пряним – для мене ідеальний баланс!

Ставлю у холодильник на 12 годин – і власноруч приготована смакота готова.

У холодильнику страва зберігається до 5-6 днів, але, на мій погляд, найкраще смакує у перші 3 доби. Особливо з картопляним пюре і шматочком українського хлібу. Це просто неймовірно смачно.

Спробуйте!