Як візуально розширити невелику кімнату: дієві поради

Коли йдеться про те, як зробити маленьку кімнату більшою, використання деяких простих візуальних трюків і принципів дизайну може змінити ситуацію. UAportal зібрав кілька влучних порад, які допоможуть вам у цьому.

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Максимально використовуйте природне світло

Природне світло має неймовірну здатність візуально розширювати невелике приміщення. Зведіть до мінімуму обробку вікон, щоб впустити в простір якомога більше світла. Бажано обирати прозорі штори або жалюзі, які можна повністю відтягнути назад, щоб максимізувати кількість природного світла, що потрапляє в кімнату. Крім того, стратегічне розміщення дзеркал навпроти вікон допоможе відбити світло й зробити кімнату світлішою та просторішою.

Обирайте світлі кольори

Світліші відтінки фарби, меблів та декору можуть зробити кімнату відкритішою та просторішою. Щоб додати об'єму, спробуйте поєднати різні текстури в схожих світлих відтінках, щоб створити візуальний інтерес, не перевантажуючи при цьому простір.

Використовуйте вертикальний простір

Щоб створити ілюзію висоти в маленькій кімнаті, можна використати вертикальний простір, щоб привернути погляд вгору. Встановіть стелажі від підлоги до стелі або високу книжкову шафу, щоб скористатися перевагами вертикального простору й звільнити площу підлоги.

Використовуйте лінії зору для створення глибини

Стратегічне розміщення меблів і декору для створення чітких ліній огляду візуально розширює невелику кімнату. Зберігайте шляхи через кімнату відкритими й безперешкодними, щоб створити відчуття відкритості. Використання килимів для виділення окремих зон у приміщенні, може в цьому допомогти.

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