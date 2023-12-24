Як повернути колір білим шкарпеткам: 3 прості лайфхаки

Знання про те, як правильно прати білі шкарпетки має велике значення для збереження їхнього яскравого кольору. UAportal розповів, як в домашніх умовах повернути їм білосніжний колір.

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Харчова сода

Додавання столової ложки харчової соди в пральну машину при пранні білих шкарпеток може допомогти відбілити тканину Харчова сода – це м'який, але ефективний спосіб відіпрати тьмяні шкарпетки.

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Оцет

Розчинивши одну частину білого оцту в чотирьох частинах холодної води і замочивши білі шкарпетки на кілька годин перед пранням, ви зможете вивести стійкі плями і нейтралізувати неприємні запахи. Після замочування шкарпетки потрібно випрати.

Лимонний сік

Вичавіть сік одного лимона в миску з водою, а потім додайте білі шкарпетки і залиште їх на пару годин. Лимонний сік є натуральною та безпечною альтернативою хімічним відбілювачам, залишаючи білі шкарпетки після прання білими та чистими.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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