Як повернути білизну речам без відбілювача: 3 лайфхаки

Відновлення первозданної білизни одягу може бути непростим завданням. З часом речі втрачають свої насичені кольори, в результаті чого набувають тьмяного вигляду. UAportal розповів про три лайфхаки, які допоможуть повернути білизну одягу за допомогою речей, які завжди є вдома.

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Харчова сода

Харчова сода – ефективний засіб для відбілювання світлих тканин та оновлення їхнього зовнішнього вигляду. Її можна додавати в пральну машину разом з миючим засобом, приблизно 3 чайні ложки на одне прання. Для більш делікатних тканин виперіть їх у теплій воді з рідким пральним порошком і додайте 1-2 чайні ложки соди.

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Перекис водню

Перекис водню ще один ефективний засіб для відновлення білизни одягу. Просто додайте половину чайної ложки перекису на 1,5-2 літри води у пральній машині. Цей розчин допоможе освітлити білизну та усунути стійкі плями.

Аспірин

Аспірин також може чудово впоратися з відбілюванням білих шкарпеток і виведенням плям. Замочивши речі в теплій воді з шістьма подрібненими таблетками аспірину на 30-40 хвилин, ви побачите, як ці стійкі плями зникнуть, а одяг стане чистим.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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