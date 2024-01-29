Як зволожити повітря в оселі: 5 корисних порад

Надмірна сухість повітря – поширена проблема під час опалювального сезону. Хоча деякі люди обирають дорогі зволожувачі повітря, існує кілька ефективних альтернатив. UAportal розповів про 5 простих способів підвищити вологість повітря без зайвих витрат.

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Рушник

Один з найпростіших способів зволоження повітря – використання великого махрового рушника. Просто намочіть його і відіжміть зайву воду. Помістіть його в кімнаті, і він буде поступово підвищувати загальну вологість повітря.

Ємності з водою

Розмістіть по всьому житловому простору ємності, наповнені водою. Для цього підійдуть вази, чашки або склянки. Щоб створити більш вологе середовище, переконайтеся, що ці ємності рівномірно розподілені по всьому будинку., а особливу увагу приділіть спальні.

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Дотримуйтесь правил гігієни

У холодні місяці дуже важливо частіше прибирати оселю, приділяючи особливу увагу миттю підлоги. Таким чином, ви покращуєте якість повітря, а також боретеся з брудом. Після ретельного прибирання візьміть за звичку добре провітрювати кожну кімнату.

Використовуйте час, проведений в душі

Після прийняття освіжаючого душу або ванни не піддавайтеся бажанню одразу зачинити двері ванної кімнати. Залишивши їх відкритими, ви дозволите решткам вологи розійтися по всьому житловому простору.

Вазони

Подумайте про те, щоб озеленити свій будинок, якщо ви цього ще не зробили. Деякі рослини мають чудову здатність природним чином зволожувати повітря. Зупиніть свій вибір на таких рослинах, як драцена, папороть або фікус, оскільки вони одночасно слугують чарівним декором і зволожують повітря в будь-якому інтер'єрі.

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