Як збільшити врожайність огірків: експерти розповіли, які культури можна висаджувати поруч

Щоб оптимізувати ріст і врожайність огірків, важливо враховувати відповідні супутники для посадки в безпосередній близькості. UAportal дізнався, що вибір сусідніх культур може істотно вплинути на якість і рясність врожаю.

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Томати

Досвідчені садівники не рекомендують висаджувати помідори поряд з огірками на одній грядці, як у теплиці, так і у відкритому ґрунті. Різні вимоги до росту, такі як вентиляція та потреба в добривах, роблять ці рослини несумісними.

Перець

Хоча огірки та перець ростуть у схожих кліматичних умовах і не конкурують за поживні речовини, їхні вимоги до вирощування відрізняються. При спільній посадці огірків і перцю дуже важливо переконатися, що огіркові лози не перешкоджають розвитку перцю і що обидві рослини отримують достатню кількість вологи, не спричиняючи при цьому шкідливих наслідків.

Часник та цибуля

Думки щодо придатності часнику як супутника огірків розходяться. Деякі садівники стверджують, що часник може захистити огірки від хвороб і шкідників, тоді як інші бачать обмежену користь. Якщо ви обираєте цю комбінацію, дотримуйтесь мінімальної відстані між рослинами – 1,5 метра.

З іншого боку, цибуля дуже добре сумісна з огірками, оскільки вони можуть обмінюватися поживними речовинами при посадці в безпосередній близькості. Ближче до збору врожаю цибулі може знадобитися коригування поливу, щоб запобігти дефіциту води для огірків. Висаджування їх на сусідніх грядках полегшує догляд за ними.

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Кабачки

Розумно уникати посадки споріднених культур, таких як кабачки, поряд з огірками. Проблеми із запиленням, спільна сприйнятливість до шкідників і хвороб, а також затінення листя огірків великим листям кабачків створюють проблеми для їхнього гармонійного росту.

Супутники огірків: капуста, кукурудза, горох та квасоля

Капуста та кукурудза вважаються корисними супутниками огірків, які потенційно можуть призвести до потрійного або навіть чотирикратного збільшення врожайності. Капуста доповнює огірки, а кукурудза може слугувати опорою, захищаючи огірки від несприятливих погодних умов. Поєднання огірків з цими культурами підвищує кількість і якість врожаю. Однак потреби кукурудзи в азоті вимагають регулярного моніторингу, щоб огірки отримували достатню кількість поживних речовин.

Горох або квасолю рекомендується висаджувати поряд з огірками. Ці бобові, збагачені азотом, при зростанні навколо огіркових грядок покращують загальну родючість ґрунту.

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