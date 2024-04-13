Як збільшити врожай часнику: експерти поділилися секретом

Багато городників завжди шукають способи отримання щедрого врожаю часнику. UAportal поділився чудовим методом, який обіцяє значні результати – збільшення розміру головок часнику в кілька разів.

Після того, як з'являться перші паростки часнику, візьміть вила або гостру палицю і зробіть невеликі отвори в ґрунті, приблизно на відстані 10 сантиметрів від паростків. Робіть ці лунки під кутом 90 градусів і глибиною близько 9 сантиметрів. Таким чином ви забезпечите рослини часнику цінним киснем, що в кінцевому підсумку прискорює ріст і розвиток.

Тепер звернемо увагу на відповідні добрива для підживлення часнику у травні.

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Зола

Зола – універсальне добриво, яке широко використовується серед досвідчених садівників. Приготуйте розчин для підживлення, заливши 300 грамів попелу окропом і зачекайте, поки він охолоне. Після цього розведіть суміш у 10 літрах води і ретельно полийте часникові грядки.

Також можна пересипати часник попелом, але будьте обережні, щоб уникнути його надлишку, оскільки така форма удобрення підходить не для кожного типу ґрунту. Якщо у вашому саду земля має тенденцію до кислотності, можна посипати часник попелом з розрахунку 2 кілограми на квадратний метр.

Аміак

Ще одним потужним помічником, який позитивно вплине на урожай часнику, є нашатирний спирт. Для цього добрива візьміть столову ложку аміаку і розведіть його в 10 літрах води.

Аміачний настій поглине шкідливу мікрофлору, ефективно захищаючи часник від хвороб і відлякуючи шкідників. Важливо відзначити, що цей вид добрива проявляє свою ефективність за сухих погодних умов.

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