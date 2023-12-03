Як збільшити термін зберігання овочів та фруктів: корисні поради

UAportal розповідає про ефективні методи збільшення терміну зберігання ваших фруктів та овочів. Дотримуйтесь цих простих порад, щоб ваші продукти довше залишалися свіжими та поживними.

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Правильно зберігайте

Газ етилен, що виділяється одними продуктами, може спричинити псування інших, тому рекомендується зберігати фрукти та овочі окремо. Крім того, переконайтеся, що контейнери для зберігання чисті та сухі, щоб запобігти розмноженню бактерій і плісняви.

Підтримуйте відповідний рівень вологості

Підтримка відповідного рівня вологості для кожного продукту має важливе значення. Висока вологість підходить для зелені і трав, в той час як більшість фруктів і овочів віддають перевагу низькій вологості. Крім того, забезпечення належної циркуляції повітря запобігає накопиченню етилену та вологи.

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Розуміння процесу дозрівання

Розуміння процесу дозрівання є важливим для максимізації терміну зберігання фруктів. Бажано споживати стиглі фрукти першими, оскільки вони найбільш схильні до псування. Недостиглі плоди слід зберігати в прохолодному темному місці, поки вони не будуть готові до вживання.

Регулярно перевіряйте фрукти та овочі на наявність ознак псування

Дуже важливо регулярно перевіряти фрукти та овочі на наявність ознак псування. Своєчасне видалення гнилих, запліснявілих або сильно побитих плодів допомагає запобігти поширенню псування на інші продукти.

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