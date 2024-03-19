Як усунути неприємні запахи в холодильнику: 5 ефективних порад

Неприємні запахи в холодильнику можуть виникати з різних причин, наприклад, через забуті прострочені продукти або щільно закриті дверцята в неробочий період. UAportal розповів, щоб усунути ці аромати, варто скористатися народними засобами.

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Газети

Покладіть зім'яті аркуші газет на полиці холодильника. Папір діє як природний поглинач запахів. Не забувайте замінювати газету кожні п'ять днів для досягнення максимальної ефективності.

Хліб

Використовуйте сухий шматок хліба для усунення неприємних запахів. Просто покладіть його в холодильник, і він допоможе нейтралізувати неприємні аромати.

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Перекис водню

Відмінним варіантом для усунення запахів є очищення холодильника за допомогою перекису водню. Змочіть ним бавовняну тканину і ретельно протріть стінки холодильника.

Оцет

Під час розморожування холодильника подумайте про те, щоб вимити його внутрішню частину сумішшю води та оцту. Кислотні властивості допоможуть усунути небажані запахи.

Чайні пакетики

Використані пакетики чаю можуть слугувати ефективним засобом для усунення неприємних запахів. Покладіть їх серед продуктів у холодильнику, переконавшись, що вони добре проціджені. Не забувайте міняти чайні пакетики щотижня для досягнення оптимального результату.

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