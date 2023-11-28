Як усунути неприємні запахи з диванів та крісел: дієві лайфхаки для господинь

Неприємні запахи на меблях часто виникають через залишки їжі та присутність домашніх тварин. Зіткнувшись з такою ситуацією, недосвідчені господарі можуть розгубитися, думаючи, що їхні дивани або крісла вже не врятувати. Однак важливо не робити поспішних висновків.

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UAportal розповідає про кілька ефективних методів боротьби з неприємними запахами, якими користуються досвідчені господині.

Спосіб перший – ідеальний для меблів темного кольору

Для цього методу рекомендується використовувати розчин марганцю, хоча дуже важливо дотримуватися обережності і не робити його занадто концентрованим, щоб не пошкодити оббивку. Проблемні ділянки меблів слід обробити за допомогою розчину та щітки. Після цього дайте диванним подушкам висохнути, бажано виставити їх на вулицю, на балкон або у двір.

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Спосіб другий – використовуйте оцет

Оцет – чудовий союзник у боротьбі з неприємними запахами. Просто розпиліть оцет на уражені ділянки і залиште його до повного висихання. Цей метод ефективно вирішує проблему неприємного запаху, і протягом кількох днів оцтовий запах розвіється сам по собі.

Спосіб третій – харчова сода та пилосос

Для цього методу вам знадобиться харчова сода та пилосос. Щедро посипте содою диван або крісло, переконавшись, що вона покриває всю поверхню. Залиште соду приблизно на пів години, щоб вона ввібрала в себе всі запахи, а її поглинаючі властивості зробили свою чудодійну справу. Потім ретельно пропилососьте меблі, щоб видалити залишки соди.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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