Як усунути неприємні запахи на кухні: 5 порад від досвідчених домогосподарок

Кухня – розсадник неприємних запахів з різних причин. Приготування їжі, зберігання сміття та випадкові прогалини в гігієні – все це сприяє виникненню неприємного аромату. UAportal розповів, що існують ефективні способи боротьби з цими неприємними запахами та збереження свіжого аромату на вашій кухні.

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Викидайте сміття

Не чекайте, поки відро для сміття переповниться – це основна причина неприємного запаху на кухні. Щоб уникнути цього, візьміть за звичку щодня викидати відходи.

Витяжка

Щоб запобігти проникненню аромату підгорілої їжі або інших неприємних запахів у вашому житловому просторі, віддайте перевагу якісній витяжці.

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Провітрювання

Маловідомим фактом є те, що після кожного приготування їжі дуже важливо провітрювати кухню. Відчиняючи вікна та забезпечуючи циркуляцію повітря, ви створюєте на кухні завжди свіжу та затишну атмосферу.

Мийте посуд відразу

Візьміть собі за звичку відразу мити посуд і кухонне приладдя після використання, а не відкладати це на наступний день. Занедбаний брудний посуд не лише призводить до накопичення неприємних запахів, але й сприяє неохайному вигляду.

Натуральні ароматизатори

Три маленькі, але могутні союзники у боротьбі з неприємними запахами – сода, кава та активоване вугілля. Напрочуд універсальні, кожен з цих абсорбентів має здатність ефективно нейтралізувати небажані запахи. Просто розкладіть їх у відкриті контейнери в різних куточках кухні для постійного контролю ароматів.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктівароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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