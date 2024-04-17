Як зменшити кількість пилу у вашій квартирі: 5 практичних порад

Дізнайтеся про практичні поради, як зменшити кількість пилу у вашому житловому просторі. UAportal розповів, як досягти відмінних результатів.

Використання очищувача повітря

Щоб зменшити кількість частинок пилу в повітрі, у квартирі можна використовувати очищувач. Рекомендується шукати високоефективний фільтр твердих частинок повітря (HEPA) для вловлювання дрібних частинок.

Регулярно витирайте пил і пилососьте

Регулярне витирання пилу та прибирання пилососом може суттєво вплинути на зменшення кількості бруду у квартирі. Можна використовувати ганчірку з мікрофібри для протирання поверхонь і меблів, а також пилосос з НЕРА-фільтром, який вловлює пил і не дає йому знову циркулювати в повітрі.

Часте прання постільної білизни та штор

Пил часто осідає на постільній білизні та шторах, а регулярне прання в гарячій воді може ефективно видалити пилових кліщів та інші алергени. Додатковим кроком до зменшення кількості пилу в спальні може стати використання алергенних чохлів на подушках і матрацах.

Читайте також: Як правильно доглядати за ламінатом: 5 корисних порад

Тримайте вікна закритими за певних погодних умов

Бажано тримати вікна зачиненими у вітряні дні, щоб запобігти потраплянню пилу та інших забруднювачів з вулиці у квартиру. Крім того, у теплі дні рекомендується використовувати кондиціонер з хорошим фільтром для циркуляції чистого повітря в приміщенні.

Регулювання рівня вологості

Підтримка належного рівня вологості у квартирі є ключовим фактором для зменшення кількості пилу в повітрі. Рекомендується використовувати осушувач, щоб підтримувати рівень в межах 30-50%, створюючи середовище, менш сприятливе для пилових кліщів.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!