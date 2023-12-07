Як покращити стан шкіри в домашніх умовах: прості секрети

Багато хто з нас прагне випромінювати впевненість і красу. Хоча отримання підтягнутої фігури є важливим, але необхідно доглядати за шкірою.

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UAportal розповідає про ефективні домашні засоби, які допоможуть покращити зовнішній вигляд вашої шкіри. Відкрийте для себе наступні секрети і включіть їх у свій щоденний догляд.

1. Скористайтеся скрабом

Регулярне відлущування шкіри – це ключ до збереження її молодості та гладкості. Хоча існує безліч готових косметичних засобів, натуральні домашні скраби часто дають чудові результати.

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Щоб створити ефективний скраб для тіла, змішайте кавову гущу з поживною олією мигдалю або жожоба та невеликою кількістю коричневого цукру. М'яко нанесіть цю суміш на шкіру круговими рухами, відчуваючи бадьорість. Робіть пілінг тричі на тиждень і насолоджуйтеся шовковисто-гладкою текстурою вашої шкіри.

2. Використовуйте мед

Цей золотистий еліксир володіє чудовими властивостями, що покращують стан шкіри. Мед творить чудеса в боротьбі з різними недосконалостями, такими як сухість і надокучливі прищі.

Щоб скористатися його перевагами, переконайтеся, що ваша шкіра чиста і волога. М'якими круговими масажними рухами нанесіть невелику кількість меду на шкіру. Дайте йому подіяти протягом 5-10 хвилин, а потім змийте водою. Цей чудовий засіб допоможе зберегти молодість шкіри.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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