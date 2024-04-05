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Як поліпшити метаболізм через раціональний підхід до їжі

Марина Грамович

Практичні поради для здорового способу життя

Покращення метаболізму можна досягти за допомогою харчових звичок та вибору продуктів. UAportal, підготував поради, які можуть покращити стан здоровʼя. 

Включіть в раціон різноманітні фрукти та овочі

Вживання різноманітних фруктів і овочів – відмінний спосіб прискорити метаболізм і зменшити хронічне запалення. Включаючи у свій раціон різноманітні продукти, люди можуть забезпечити себе широким спектром необхідних поживних речовин, антиоксидантів і клітковини.

Обирайте нежирні білки

Обирайте нежирні білки, такі як куряче м'ясо, індичка, риба. Також рослинні продукти – сочевиця і тофу, це може сприяти прискоренню метаболізму і зменшенню запалення. Ці білки допомагають у побудові та відновленні тканин.

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Вживайте здорові жири

Корисні жири, такі як авокадо, горіхи, насіння та оливкова олія, відіграють важливу роль у регулюванні метаболізму та зменшенні запалення в організмі. Доведено, що вони багаті на омега-3 жирні кислоти та інші корисні сполуки, які мають протизапальну дію та підтримують здоров'я клітин.

Підтримуйте водний баланс

Такі трави, як імбир або куркума, мають помітні протизапальні властивості, а постійна гідратація підтримує природні процеси детоксикації організму.

Обмежте вживання цукру

Зменшення споживання доданого цукру та оброблених продуктів є важливим для прискорення метаболізму та зменшення хронічного запалення. 

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