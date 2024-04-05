Як поліпшити метаболізм через раціональний підхід до їжі

Покращення метаболізму можна досягти за допомогою харчових звичок та вибору продуктів. UAportal, підготував поради, які можуть покращити стан здоровʼя.

Включіть в раціон різноманітні фрукти та овочі

Вживання різноманітних фруктів і овочів – відмінний спосіб прискорити метаболізм і зменшити хронічне запалення. Включаючи у свій раціон різноманітні продукти, люди можуть забезпечити себе широким спектром необхідних поживних речовин, антиоксидантів і клітковини.

Обирайте нежирні білки

Обирайте нежирні білки, такі як куряче м'ясо, індичка, риба. Також рослинні продукти – сочевиця і тофу, це може сприяти прискоренню метаболізму і зменшенню запалення. Ці білки допомагають у побудові та відновленні тканин.

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Вживайте здорові жири

Корисні жири, такі як авокадо, горіхи, насіння та оливкова олія, відіграють важливу роль у регулюванні метаболізму та зменшенні запалення в організмі. Доведено, що вони багаті на омега-3 жирні кислоти та інші корисні сполуки, які мають протизапальну дію та підтримують здоров'я клітин.

Підтримуйте водний баланс

Такі трави, як імбир або куркума, мають помітні протизапальні властивості, а постійна гідратація підтримує природні процеси детоксикації організму.

Обмежте вживання цукру

Зменшення споживання доданого цукру та оброблених продуктів є важливим для прискорення метаболізму та зменшення хронічного запалення.

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