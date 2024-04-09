Як доглядати за жирною шкірою обличчя: дієві поради

Коли справа доходить до догляду за жирною шкірою, важливо дотримуватися правильної техніки. UAportal розповів, які саме методи і засоби можуть допомогти в підтримці гарного стану такого типу шкіри.

Як правильно очищати шкіру

Використовуйте м'який очищуючий засіб, спеціально розроблений для жирної шкіри. Уникайте агресивних засобів, які можуть позбавити шкіру її природних олій, що може призвести до надмірного вироблення жиру. Також важливо очищати шкіру двічі на день, вранці та ввечері.

Використовуйте тонік

Чудова порада для догляду за жирною шкірою – включити тонік у свою процедуру догляду за шкірою. Він допомагає видалити залишки жиру, бруду та макіяжу після очищення.

Шукайте тонік, який містить такі інгредієнти, як саліцилова кислота або гамамеліс, вони допомагають контролювати вироблення жиру і звужують пори. Використовуйте тонік після очищення і перед нанесенням інших засобів для догляду за шкірою.

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Обирайте легкі та некомедогенні засоби

При догляді за жирною шкірою важливо використовувати легкі та некомедогенні засоби. Шукайте продукти, які не містять олій і не закупорюють пори.

Зволожуючі та сонцезахисні засоби, спеціально розроблені для жирної шкіри, допоможуть зволожити і захистити шкіру без додавання надлишку олії.

Професійні процедури

У деяких випадках може бути корисно розглянути можливість професійних процедур, таких як хімічний пілінг або догляд за обличчям, спеціально розроблених для жирної шкіри. Проконсультуйтеся з дерматологом, щоб вивчити варіанти догляду за таким типом шкіри.

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