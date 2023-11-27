Як доглядати за курми взимку, аби вони несли більше яєць

UAportal підготував корисні поради по догляду за курми взимку. Дізнайтеся, що потрібно робити, щоб кури були в комфорті і несли більше яєць.

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Дотримання збалансованого раціону

Щоб кури несли багато яєць і залишалися здоровими взимку, важливо годувати їх збалансованим раціоном. Це включає в себе поєднання зернових, овочів і джерел білка.

Додавання основних поживних речовин

Взимку курям може знадобитися додаткове харчування і добавки для підтримки загального стану здоров'я і збільшення несучості яєць. Однією з важливих поживних речовин є кальцій, який допомагає у формуванні міцної шкаралупи.

Додавання насіння льону в корм може покращити якість яєць, оскільки воно багате на омега-3 жирні кислоти. Крім того, додавання пробіотиків до раціону може покращити здоров'я шлунку та загальну імунну функцію.

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Підтримуйте належну гідратацію

Важливо забезпечити курей достатньою кількістю води. Щоб це зробити, необхідно регулярно чистити та наповнювати їхні контейнери для води. Належна гідратація важлива для несіння яєць і загального стану здоров'я курей взимку.

Забезпечте комфортне середовище

Взимку курям потрібне комфортне і тепле середовище, щоб добре почуватися. Важливо утеплити курятник, забезпечити достатню кількість підстилки та розглянути можливість використання додаткового обігріву для забезпечення їхнього добробуту.

Слідкуйте за їх здоров'ям

Регулярний моніторинг стану здоров'я важливий взимку, щоб виявити будь-які ознаки хвороби. Зміна апетиту або зниження несучості можуть свідчити про потенційні проблеми зі здоров'ям. Дотримання чистоти та гігієни в курнику може допомогти запобігти поширенню захворювань.

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