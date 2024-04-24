Як доглядати за виробами з вовни: 3 корисні лайфхаки

Коли мова йде про догляд за вовняними речами, дуже важливо правильно прати та сушити їх, аби не виникало проблем. UAportal дізнався про ефективні лайфхаки для збереження якості вовняних речей.

Прання в холодній воді

Використання гарячої води може призвести до усадки вовни і збільшення її жорсткості, що може викликати свербіж і дискомфорт. Холодна вода зберігає м'якість і якість вовни.

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Використання оцту

Додавання невеликої кількості оцту в пральну машину під час циклу полоскання може допомогти пом'якшити вовняні тканини і видалити залишки мила або миючого засобу. Крім того, оцет допомагає вирівняти рівень pH вовни, запобігаючи її огрубінню.

Сушіння на повітрі

Тепло від сушарки може призвести до того, що вовняні волокна стискаються і стають жорсткими, що спричиняє дискомфорт при носінні. Сушіння одягу на повітрі допоможе зберегти його м'якість і зменшити ймовірність дискомфорту.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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