Як видалити жирні плями з одягу: 5 практичних порад

Жирні плями на тканині може бути складно видалити, але є кілька ефективних методів для розв'язання цієї проблеми. UAportal розповів про п'ять корисних порад, які включають прості побутові інгредієнти та швидкі техніки для успішного усунення забруднень.

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Використання господарського мила

Щоб видалити жирну пляму з будь-якої тканини, почніть з того, що промокніть пляму чистою серветкою, щоб видалити якомога більше жиру. Потім змішайте невелику кількість господарського мила з водою і нанесіть його на пляму, обережно втираючи. Залиште на кілька хвилин, а потім прополощіть річ у теплій воді.

Кукурудзяний крохмаль або дитяча присипка

Ще один ефективний метод усунення жирної плями з тканини – рясно посипати пляму кукурудзяним крохмалем або дитячою присипкою. Залиште її щонайменше на 30 хвилин, щоб присипка ввібрала жир. Потім акуратно зчистіть засіб щіткою і витріть ганчіркою залишки.

Білий оцет

Для жирних плям на тканині білий оцет також може бути ефективним рішенням. Змішайте рівні частини білого оцту і води, а потім нанесіть на ділянку забруднення.

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Залиште на 15-20 хвилин, а потім промокніть чистою ганчіркою. Після цього промийте тканину холодною водою і виперіть, як зазвичай. Кислотність оцту допомагає розщепити жир і видалити його з тканини.

Використання засобу для миття посуду

Ще один спосіб боротьби з жирною плямою на тканині – це використання невеликої кількості засобу для миття посуду. Необхідно м'яко втерти його і залишити на десять хвилин. Потім прополощіть тканину теплою водою і виперіть, як зазвичай.

Використання харчової соди

Простий, але ефективний метод видалення жирної плями з тканини – використання харчової соди. Насипте велику кількість на пляму та обережно втирайте її. Залиште на 30 хвилин, щоб жир увібрався, а потім приберіть порошок щіткою.

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