Як видалити жир з пательні: ефективні методи, які допоможуть

Важливо знати, як боротися зі стійким жиром і кіптявою, які накопичуються на пательнях. UAportal дізнався про прості, але ефективні методи, які точно допоможуть.

Харчова сода

Насипте велику кількість харчової соди на забруднену ділянку пательні, а потім вологою ганчіркою або губкою зішкребіть жир і кіптяву. Сода має абразивну текстуру, яка допомагає видалити стійкі залишки, не пошкоджуючи поверхню. Після очищення ретельно промийте пательню водою і витріть її насухо чистим рушником.

Замочування в оцті

Наповніть пательню рівними частинами води та оцту і залиште на 30 хвилин. Кисла природа оцту допомагає розпушити нагар, що полегшує його видалення. Після замочування пательню слід почистити неабразивною губкою та засобом для миття посуду, щоб видалити залишки накипу.

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Метод лимонного соку

Вичавіть сік свіжого лимона на уражені ділянки пательні і залиште на кілька хвилин. Лимонний сік розщеплює жир і кіптяву, полегшуючи очищення.

Картопляно-сольовий скраб

Розріжте картоплину навпіл, занурте її в сіль, а потім протріть нею брудні ділянки пательні. Природна абразивність солі в поєднанні з вологою і текстурою картоплі допоможе видалити залишки нагару. Після очищення промийте пательню водою і повністю висушіть її.

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