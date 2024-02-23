Як видалити подряпини зі скляних поверхонь: корисні поради

На скляних поверхнях легко з'являються подряпини, але існують прості та ефективні методи їх видалення. UAportal розповів, як легко позбутися цієї проблеми.

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Використання зубної пасти

Для видалення подряпин зі скляних поверхонь можна використовувати білу зубну пасту. Спочатку скло слід очистити м'яким мильним розчином, потім ретельно висушити. Після цього невелику кількість білої зубної пасти слід нанести на подряпане місце й обережно втерти вологою ганчіркою або губкою. Після декількох хвилин втирання поверхню слід витерти чистою вологою ганчіркою.

Використання харчової соди та води

Ще один корисний метод видалення подряпин зі скляних поверхонь – створення пасти з харчової соди та води. Для цього змішайте два інгредієнти до утворення густої пасти, а потім нанесіть її на подряпану поверхню м'якою тканиною. Обережно втирайте пасту в подряпини круговими рухами протягом декількох хвилин, а потім витріть її чистою вологою ганчіркою.

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Поліроль для скла

У випадку більш стійких подряпин можна скористатися полірувальною рідиною для скла. Для цього невелику кількість засобу нанесіть на чисту м'яку тканину й обережно втирайте в подряпане місце. Він м'яко знімає тонкий шар зі скляної поверхні, ефективно зменшуючи глибину подряпин.

Прозорий лак для нігтів

У деяких випадках нанесення прозорого лаку для нігтів на дрібні подряпини на скляних поверхнях може допомогти заповнити подряпини й зробити їх менш помітними. Почніть з ретельного очищення скла, а потім обережно нанесіть тонкий шар прозорого лаку на уражену ділянку. Важливо дочекатися повного висихання лаку, перш ніж перевіряти результат.

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