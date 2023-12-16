Як видалити подряпини з ламінату: Поради експертів

Ламінована підлога є популярним вибором для багатьох домовласників завдяки своїй довговічності та доступності. Однак подряпини і потертості з часом можуть погіршити його зовнішній вигляд. UAportal підготував три поради, що допоможуть вирішити цю проблему.

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Використання харчової соди і води

Щоб видалити подряпини і потертості на ламінованій підлозі, зробіть пасту з харчової соди і води. Нанесіть пасту на уражені ділянки і акуратно втирайте її вологою ганчіркою. Залиште на кілька хвилин, а потім витріть сухою ганчіркою. Цей метод ефективний для невеликих подряпин і потертостей і допомагає відновити блиск ламінованої підлоги.

Використання оцту та оливкової олії

Ще один спосіб позбутися подряпин і потертостей на ламінованій підлозі – змішати в рівних частинах оцет і оливкову олію. Нанесіть суміш на пошкоджені ділянки і залиште на кілька хвилин. Потім обережно відполіруйте ділянку м'якою тканиною. Оцет допомагає очистити поверхню, а оливкова олія діє як природний поліроль, зменшуючи появу подряпин і потертостей.

Використання ремонтного набору

Для більш глибоких подряпин і потертостей скористайтеся ремонтним набором для ламінованої підлоги. Ці набори часто включають в себе воскові маркери або шпаклівку, які можуть заповнити подряпини і допомогти їм злитися з рештою підлоги. Дотримуйтесь інструкцій, щоб досягти найкращих результатів.

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Уникайте агресивних засобів для чищення

Щоб запобігти появі нових подряпин і потертостей на ламінованій підлозі, уникайте використання агресивних засобів для чищення та абразивних інструментів. Використовуйте м'які миючі засоби та ганчірки, щоб зберегти покриття підлоги та зменшити ймовірність появи нових пошкоджень. Регулярне підмітання та миття підлоги також важливе для того, щоб очистити її від сміття, яке може спричинити подряпини.

Використання килимків і меблевих накладок

Щоб захистити ламіновану підлогу від майбутніх подряпин і потертостей, покладіть килимки в місцях з високою прохідністю і використовуйте меблеві накладки під важкі меблі. Цей додатковий рівень захисту може запобігти подряпинам на підлозі від бруду та сміття під ніжками меблів.

Раніше ми писали про прості прийоми, які допоможуть видалити плями іржі з підлоги за 10 хвилин та без жодної хімії.

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