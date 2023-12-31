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Як видалити стійкі плями жиру зі стільниці: Ефективні поради

Владислав Москаленко

Жир на столі

Жирні плями, що залишаються після приготування страв, можуть стати надокучливою проблемою, особливо коли звичайні миючі засоби не допомагають. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть впоратись з плямами жиру на стільниці.

Використання оцту і харчової соди

Рівні частини оцту і харчової соди потрібно змішати для створення пасти. Засіб необхідно нанести на краплі жиру і залишити на 15-20 хвилин. Губкою або ганчіркою стерти застиглий бруд, після чого стільницю промити теплою водою і висушить.

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Використання лимонного соку і солі

Лимонний сік варто змішати з сіллю, щоб утворилася кашкоподібна паста. Її треба нанести на застиглий жир і залишити на 10-15 хвилин. Для видалення бруду слід використовувати щітку або губку.

Застосування мила для посуду та гарячої води

Стільницю потрібно залити гарячою водою і додати велику кількість мила для посуду. Після цього залишити мило на 30 хвилин, у результаті краплі жиру витерти губкою або щіткою. Потім стільницю потрібно ретельно промити гарячою водою.

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