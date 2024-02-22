Як видалити плями від косметики з одягу: ефективні засоби

Боротьба з плямами від макіяжу на одязі може бути складною, але при правильному підході їх можна ефективно вивести. UAportal зібрав поради, які пропонують прості та дієві методи розв'язання цієї поширеної проблеми.

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Господарське мило

Одним з ефективних методів видалення плям від макіяжу з одягу є використання господарського мила. Невелику кількість мила можна нанести на забруднену ділянку і м'яко втерти пальцями. Потім залиште на кілька хвилин, а потім промийте холодною водою. Цей метод добре працює для плям від макіяжу на масляній основі й може допомогти вивести пляму з тканини, залишивши одяг чистим.

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Використання серветок для макіяжу

Якщо ви маєте справу зі свіжою плямою макіяжу на одязі, використання серветки для зняття макіяжу може змінити ситуацію. Обережно промокніть забруднену ділянку серветкою, щоб зняти макіяж, не розмазуючи його далі. Після того, як більша частина забруднення буде видалена, скористайтеся засобом для виведення плям і виперіть річ у пральній машині, як зазвичай.

Замочування в оцті та харчовій соді

Суміш оцту і харчової соди може стати рятівним засобом для особливо стійких плям від макіяжу. Створення пасти з рівних цих інгредієнтів та нанесення її безпосередньо на забруднену ділянку може допомогти. Якщо залишити пасту щонайменше на 30 хвилин перед звичайним пранням, це особливо ефективно для видалення стійких плям

Перекис водню

Перекис водню – потужний засіб для боротьби зі стійкими плямами від макіяжу. Просто наливши невелику кількість перекису безпосередньо на забруднення і залишивши її на кілька хвилин, ви можете помітно змінити ситуацію. Він підніме пляму з тканини, що полегшить її видалення під час прання.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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