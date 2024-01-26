Як видалити плями від ґрунтовки на ламінаті: 5 ефективних порад

Після завершення ремонту багато людей стикаються з проблемою видалення плям ґрунтовки з ламінованої підлоги. UAportal розповів про п'ять перевірених методів, які допоможуть ефективного усунути їх.

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Замочування

Змочіть м'яку губку або ганчірку і покладіть її на забруднену ділянку і залиште приблизно на тридцять хвилин. Якщо пляма дуже стійка, можна скористатися гарячою водою. Після того, як ґрунтовка достатньо вбереться, абразивною стороною губки акуратно видаліть залишки.

Скребок

Якщо губка виявилася неефективною, скористайтеся скребком, який можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Однак будьте обережні під час цього процесу, щоб не пошкодити ламінат. Прикладайте легкий тиск і використовуйте м'які, розмашисті рухи під кутом 35-45 градусів.

Сода

Харчова сода, має абразивні властивості, які ідеально підходять для видалення плям ґрунтовки. Щоб приготувати засіб, змішайте соду з водою. Занурте губку або ганчірку в розчин і ретельно протріть уражені ділянки ламінату.

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Ґрунтовка

Цей метод застосовується, коли з моменту появи плями ґрунтовки пройшло не більше години. За цей час свіжий шар може розчинити попередній, що дозволить легко видалити обидва за допомогою ганчірки або губки.

Засоби для чищення

Якщо попередні методи виявилися неефективними, може знадобитися використання побутових засобів для чищення, спеціально розроблених для складних плям. Наприклад, можна використовувати суміш ацетону і води (у співвідношенні 1:3). Однак дуже важливо заздалегідь протестувати засіб на непомітній ділянці підлоги, щоб оцінити будь-які можливі реакції з ламінатом.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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