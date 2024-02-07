Як видалити плями від дезодоранту на одязі: 3 ефективних лайфхаки

Коли справа доходить до боротьби з небажаними плямами від дезодоранту на одязі, ефективність і доступність є ключовими факторами. UAportal підготував три перевірені лайфхаки, які позбавлять вас від обтяжливого процесу повторного прання. Ви можете знайти все необхідне прямо на своїй кухні.

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Сіль

Сіль є універсальним засобом, оскільки вона добре працює як на світлих, так і на темних тканинах, ефективно виводячи навіть найстійкіші плями. Однак вона не підходить для делікатних або тонких матеріалів.

Щоб вивести пляму, просто намочіть уражену ділянку тканини і рясно посипте її кухонною сіллю. Акуратно потріть пляму, щоб вона була злегка вологою. Після цього ви можете випрати річ у пральній машині або вручну, як зазвичай.

Оцет

Для цього методу обирайте натуральний оцет або лимонний сік, уникаючи магазинних аналогів. Переконайтеся, що це 6 або 9% розчин, оскільки міцний оцет, а саме есенція, яблучний або винний, можуть пошкодити тканину. Хоча цей метод добре працює з кольоровими тканинами, вовною та шовком, майте на увазі, що білі тканини можуть пожовтіти.

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Почніть зі зволоження плями, а потім нанесіть оцет безпосередньо на уражену ділянку. Залиште його на деякий час, бажано на ніч, щоб він почав діяти. Після цього виперіть річ у пральній машині.

Засіб для миття посуду

Універсальний засіб для миття посуду можна використовувати для всіх типів тканин. Виберіть гелевий варіант і нанесіть його безпосередньо на пляму, залишивши на ніч. Після закінчення часу замочування приступайте до прання всього виробу або забрудненої ділянки.

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