Як видалити неприємний запах з килима: дієві способи

Позбудьтеся неприємного запаху килима за допомогою цих ефективних методів. Від натуральних засобів до професійних послуг – UAportal зібрав поради, які допоможуть освіжити житловий простір.

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Харчова сода і пилосос

Щоб усунути неприємний запах з килима, слід почати з того, що посипати уражену ділянку щедрою кількістю харчової соди. Її слід залишити на кілька годин, щоб вона поглинула запах. Після цього слід скористатися пилососом, щоб ретельно видалити соду з килима.

Розчин білого оцту

Ще один ефективний метод боротьби з неприємним запахом килима – використання розчину білого оцту. Можна змішати рівні частини води й оцту в пульверизаторі, а потім щедро обприскати уражену ділянку килима. Розчин можна залишити на кілька годин, а потім промокнути насухо.

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Активоване вугілля

Як натуральний та ефективний спосіб позбутися неприємних запахів з килимів, спробуйте використати активоване вугілля. Невеликі миски з активованим вугіллям можна розставити по кімнаті, де знаходиться килим. З часом вугілля природним чином поглине і нейтралізує запахи, залишаючи повітря без запаху.

Професійне чищення парою

Якщо неприємні запахи не зникають, рекомендується скористатися послугами професійного чищення парою. Чистка парою може ефективно видалити запахи й бруд з килимів, залишаючи їх свіжими та чистими. Професійні чистильники мають спеціалізоване обладнання та досвід, щоб впоратися навіть із найстійкішими запахами, забезпечуючи ретельне та довготривале рішення.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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