Як видалити наліт на душовій лійці: 4 дієві поради

UAportal розповів про ефективні методи видалення нальоту на душовій лійці за допомогою натуральних засобів для чищення. Ці способи забезпечують безпечні та екологічно чисті варіанти для власників будинків.

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Оцет

Для використання цього методу рівні частини білого оцту і води змішують у поліетиленовому пакеті та закріплюють навколо душової лійки. Залишіть його на 30 хвилин або на ніч. Після замочування пакет можна зняти, а душову лійку почистити зубною щіткою або ганчіркою, щоб видалити розпушений наліт.

Харчова сода

Ще один варіант видалення нальоту з душової лійки – використання пасти з харчової соди. Паста створюється шляхом змішування соди з водою до утворення густої консистенції. Після нанесення на уражені ділянки слід залишити на 15-20 хвилин, а потім почистити душову лійку щіткою або ганчіркою і ретельно промити її, щоб видалити наліт.

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Лимонний сік

Лимонний сік, відомий своїми кислотними властивостями, також можна використовувати як натуральний очищувач для видалення нальоту на душовій лійці. Розріжте лимон навпіл і втирайте його безпосередньо в уражені ділянки. Після того, як лимонний сік залишиться на 10-15 хвилин, душову насадку можна протерти вологою ганчіркою.

Розчин харчової соди та оцту

Потужний засіб для видалення або запобігання утворенню нальоту на душовій лійці, який можна зробити своїми руками, полягає у поєднанні харчової соди та оцту для створення пінного розчину. Нанесіть його на душову лійку і залиште на 15-20 хвилин, а потім ретельно почистьте і промийте, щоб ефективно видалити наліт.

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