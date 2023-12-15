Як видалити кавові плями з одягу: Ефективні поради

У житті несподівані кавові плями на улюбленому одязі можуть стати неприємним сюрпризом. Видалення цих плям вимагає не лише уважності, але й знань про правильні методи та засоби, які допоможуть зберегти вигляд вашого одягу. UAportal підготував три лайфхаки, як вирішити цю проблему.

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Використання білого оцту

Один з ефективних лайфхаків для видалення плям від кави з білого одягу полягає у використанні оцту. Суміш з рівних частин білого оцту і води можна помістити в пульверизатор і розпорошити на пляму. Згодом, обережно потираючи тканину або використовуючи щітку з м'якою щетиною, розчин втирається в пляму. Зачекавши кілька хвилин, промийте пляму холодною водою.

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Використання пасти з харчової соди

Ще один практичний лайфхак – створення пасти з харчової соди. Змішайте воду з содою до утворення пасти і нанесіть її безпосередньо на пляму від кави. Акуратно втирайте пасту в тканину і залиште приблизно на 20 хвилин. Після цього змийте пасту холодною водою.

Лимонний сік і сонячне світло

Як натуральну альтернативу, спробуйте використати лимонний сік і сонячне світло. Вичавіть свіжий лимонний сік безпосередньо на пляму від кави, а потім помістіть одяг під прямі сонячні промені на кілька годин. Лимонний сік допоможе природним чином вивести пляму, а сонячні промені сприятимуть процесу виведення плями.

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