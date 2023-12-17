Як прибрати в оселі за допомогою нашатирного спирту: Ефективні лайфхаки

Багато з нас прагнуть знайти ефективні та натуральні способи для прибирання вдома. Одним із таких неймовірних засобів, який може стати справжньою знахідкою для тих, хто прагне чистоти без шкідливих хімікатів, є нашатирний спирт. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть прибрати дім з його використанням.

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Видалення жирних плям

Для видалення стійких жирних плям з плити дуже ефективним є розчин з 1/2 склянки нашатирного спирту та чотирьох літрів води. Нанесіть розчин губкою і залиште на кілька хвилин, а потім витріть вологою ганчіркою, щоб забезпечити ретельне очищення. Нашатирний спирт розщеплює жир, що значно полегшує процес очищення.

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Миття вікон

Досягти блискучих вікон без розводів легко, якщо змішати 1 столову ложку нашатирного спирту, 3 столові ложки білого оцту та чверть літра води у пляшці з розпилювачем. Використання цього розчину демонструє потужні миючі властивості нашатирного спирту, залишаючи вікна кришталево чистими та блискучими.

Очищення килимів

Якщо ви маєте справу з плямами на килимі, розчин з 1/2 склянки нашатирного спирту та 4 літрів теплої води може вирішити цю проблему. Промокніть плями розчином, а потім обережно видаліть надлишок рідини.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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