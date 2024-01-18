Як прибрати неприємний запах з мікрохвильової печі: 4 засоби для досягнення чистоти

Хочете, щоб ваша мікрохвильовка пахла свіжістю без використання агресивних хімікатів? UAportal розповів про практичні та екологічні рішення.

Відео дня

Розчин харчової соди

Якщо мікрохвильовка має неприємний запах, одним зі способів боротьби з ним є використання розчину харчової соди. Змішавши кілька столових ложок соди з водою в мисці для мікрохвильовки та нагріваючи її протягом декількох хвилин, ви нейтралізуєте запахи.

Очищувач з лимоном та оцтом

Ще один ефективний метод полягає у використанні суміші лимона та оцту. Вичавіть сік лимона в миску з половиною склянки води та додайте столову ложку білого оцту перед тим, як поставити миску в мікрохвильову піч для нагрівання на кілька хвилин, щоб усунути будь-які застарілі запахи.

Читайте також: Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці: поради молодим господиням

Кавова гуща

Кавова гуща відома своєю здатністю поглинати запахи. Просто помістіть миску з сухою кавовою гущею в мікрохвильову піч і залиште її на ніч, і вона вбере всі неприємні запахи, а вранці мікрохвильовка буде пахнути свіжістю.

Мило та вода

Розчином мила для посуду та води можна протерти внутрішню частину мікрохвильової печі, розщеплюючи залишки, що спричиняють неприємний запах. Однак важливо ретельно промити й висушити внутрішню поверхню, щоб видалити залишки мийного засобу.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!