Як витрачати менше часу на прибирання ванної кімнати

Коли справа доходить до прибирання ванної, поради, що заощаджують час, можуть бути корисними. UAportal, підготував легкі лайфхаки, які допоможуть забезпечити чистоту кімнати без необхідності докладати значних зусиль.

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Дзеркальні поверхні

Для швидкого очищення дзеркала у ванній змішайте в пульверизаторі рівні частини води та оцту. Розчин можна розпилити безпосередньо на люстерко і протерти ганчіркою для отримання блиску без розводів. Використання серветки з мікрофібри додатково забезпечить поліровку поверхні.

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Освіжувач повітря

Харчову соду слід змішати з кількома краплями ефірної олії в невеликій мисці і поставити у ванній кімнаті. Також якщо трохи добавки посипати на дно відра для сміття, це допоможе усунути будь-які неприємні запахи. Сода поглине їх, а ефірна олія залишить приємний аромат у повітрі.

Очищення душової кабіни парою

Увімкніть душ на найгарячіший режим на кілька хвилин, щоб утворилася пара. Після цього варто вимкнути воду і дати їй стекти по стінках протягом 5-10 хвилин. За допомогою скребка або ганчірки з мікрофібри протріть стіни та скляні дверцята, видаляючи мильний наліт і плями від води.

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