Як прати речі, щоб зробити їх м'якими без використання кондиціонера

Існують способи зробити білизну м'якшою, не витрачаючи зайвих грошей на дорогі кондиціонери. UAportal ділиться трьома ефективними способами, які зроблять ваші речі м'якими та приємними без зайвих витрат.

Відео дня

1. Сольовий розчин

Для махрових виробів, таких як рушники або халати, ви можете використати цей перевірений метод. Додайте чайну ложку кухонної солі на літр води. Потім занурте білизну в сольовий розчин. Залиште її на ніч або мінімум на дві години. Після цього висушіть речі, як зазвичай, і відчуйте різницю.

Читайте також: Які прикмети та забобони пов'язані з рушниками

2. Харчова сода або сіль

Зробіть м'якшою білизну, додавши соду або сіль у процесі прання. Завантажуючи білизну в барабан, насипте невелику кількість соди. Для наполовину заповненого барабана ідеально підійде приблизно пів склянки соди. Сода пом'якшує воду, завдяки чому ваші речі стають надзвичайно ніжними.

Крім того, вона допомагає усунути будь-які стійкі запахи, що вбираються одягом, наприклад, запах сигарет або їжі. Якщо у вас немає харчової соди, три столові ложки солі можуть слугувати альтернативою.

3. Замочування в нашатирному спирті

Ідеальний спосіб пом'якшити жорсткі рушники. Після прання приготуйте розчин, змішавши чайну ложку нашатирного спирту з одним літром води. Занурте рушники в розчин і залиште на пару годин. Коли час вийде, ретельно прополощіть рушники в чистій воді перед тим, як висушити їх. Аміак ефективно пом'якшує волокна, завдяки чому ви отримаєте пухнасті рушники.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!