Як прати подушки, щоб очистити їх та не пошкодити

Прання подушок може бути складним завданням, особливо коли йдеться про збереження їхньої форми та якості. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть легко та якісно привести до ладу вашу постіль.

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Делікатне прання

При пранні подушок слід використовувати м'який миючий засіб, змішаний з теплою водою, щоб уникнути пошкодження волокон. Будь-які плями слід обережно очищати за допомогою щітки з м'якою щетиною, щоб запобігти стиранню або розриву тканини. Важливо переконатися, що миючий засіб ретельно змивається, щоб запобігти накопиченню будь-яких залишків, які з часом притягуватимуть більше бруду.

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Сушіння на повітрі

Після прання бажано уникати використання сушарки, оскільки тепло може пошкодити тканину. Замість цього покладіть подушки в добре провітрюване місце, щоб вони висохли на повітрі.

Регулярне обслуговування

Щоб запобігти накопиченню бруду, регулярно пилососьте подушки або злегка струшуйте їх на відкритому повітрі, щоб видалити будь-яке сміття. Ця проста процедура обслуговування може ефективно продовжити термін служби перини і зменшити потребу в інтенсивному пранні.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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