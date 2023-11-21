Як прати подушки, аби не пошкодити їх: корисні поради

UAportal підготував ефективні поради, які допоможуть зробити ваші подушки чистими, не пошкодивши їх. Відкрийте для себе унікальні методи прання подушок.

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Захист наволочок

Перед тим, як покласти подушки в пральну машину, загорніть їх у наволочку, надійно зав'язану або застебнуту на блискавку. Цей додатковий захист слугує бар'єром і запобігає надмірному перемішуванню подушки під час прання в машині. Як результат, ваші подушки вийдуть чистими та без забруднень, без будь-яких потенційних пошкоджень.

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Попередня обробка харчовою содою

Ще одна унікальна порада для прання подушок – це використання харчової соди в якості попередньої обробки. Перед початком циклу прання посипте щедрою кількістю соди поверхню подушок. Сода допоможе усунути будь-які неприємні запахи, а також діятиме як природний засіб для виведення плям.

Правильна техніка сушіння

Після прання дуже важливо ретельно висушити подушки, щоб запобігти появі цвілі або грибка. Замість того, щоб переповнювати сушарку великою кількістю подушок, сушіть їх окремо або парами.

Це забезпечить кращу циркуляцію повітря та більш ефективне сушіння. Дотримуючись цього методу сушіння, ваші подушки будуть свіжими, чистими та ідеально сухими.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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