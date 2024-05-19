Як стимулювати ріст помідорів за допомогою простого інгредієнта

Для тих, хто хоче насолоджуватися рясним врожаєм великих і соковитих помідорів влітку, є простий, але високоефективний прийом, який варто застосувати. UAportal розповів, що висіваючи насіння томатів на розсаду, вкрай важливо пам'ятати про конкретну дію, яка здатна значно підвищити шанси на отримання щедрого врожаю смачних помідорів.

Експерти з садівництва радять перед посівом насіння томатів додати в кожну посадкову лунку легкодоступний інгредієнт. Цим інгредієнтом є цибулиння, жменька якого може суттєво вплинути на розвиток рослин томатів.

Лушпиння цибулі насичене необхідними вітамінами та мінералами, яких помідори потребують для свого росту та добробуту. Воно містить провітамін А, відомий своєю здатністю захищати овочеві рослини від грибкових захворювань і діяти як антиоксидант. Крім того, лушпиння цибулі містить фітонциди, які борються з патогенами, що потенційно можуть завдати шкоди розсаді томатів.

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Також воно є багатим джерелом вітаміну РР, який стимулює ріст кореневої системи навіть у менш сприятливих ґрунтових умовах. Наявність вітамінів групи В у лушпинні цибулі прискорює обмінні процеси в клітинах рослин. Додатково аскорбінова кислота діє як потужний антиоксидант, а кверцетин, природний флавоноїд, має протизапальні та антиоксидантні властивості.

Внесення лушпиння цибулі в процес посадки томатів забезпечує цінний захист від хвороб і шкідників, навіть на стадії розсади. Цікаве спостереження, зроблене садівниками, полягає в тому, що цибулиння допомагає томатам безболісно адаптуватися до нових умов, сприяючи більш ефективній акліматизації. Природні властивості лушпиння цибулі є вигідними – воно не шкодить молодим пагонам, не токсичне і не потребує додаткової хімічної обробки.

На додаток до цибулиння, можна внести невелику кількість перегною в кожну посадкову лунку, що сприятиме підвищенню врожайності. Таке поєднання прийомів при посадці томатів значно підвищує шанси на отримання великих, соковитих плодів, які спокушають смакові рецептори своїм неймовірним ароматом.

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