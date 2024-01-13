Як подолати тривожність: Корисні лайфхаки

UAportal розповів про декілька методів, які допоможуть подолати тривожність. Дізнайтеся про три лайфхаки, які навчать вас керувати вашими відчуттями.

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Дихальні вправи

Дихальні вправи вважаються простим, але ефективним способом зменшити тривожність і розслабитися. Роблячи повільні, глибокі вдихи, можна підвищити швидкість процесу розслаблення організму та заспокоїти розум. Одна з технік передбачає вдих на рахунок "чотири", затримку на рахунок "сім" і видих на рахунок "вісім".

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Розслаблення м'язів

Послідовна розслаблення м'язів – це техніка, яка передбачає напруження, а потім розслаблення кожної групи м'язів у тілі. Завдяки систематичному опрацюванню груп м'язів, починаючи з пальців ніг і закінчуючи головою, цей метод допомагає зменшити тривожність і зняти фізичне напруження.

Позитивні твердження

Повторення позитивних стверджень може бути ефективним способом боротьби. Використання таких фраз, як "Я спокійний і контролюю ситуацію" або "Я здатен впоратися з усім, що трапляється на моєму шляху", може посилити позитивне мислення, що дозволить керувати відчуттям тривожності.

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