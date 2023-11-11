Як зберегти здоров'я зубів на довгі роки: три поради

Догляд за зубами і яснами є запорукою здоров'я порожнини рота. UAportal розповість, як правильно доглядати за порожниною рота, аби мати здорову і сяючу усмішку.

Відео дня

Догляд за порожниною рота

Щоб зберегти здорові зуби на довгі роки,доглядайте за порожниною рота. Почніть з чищення зубів двічі на день, використовуючи зубну пасту з фтором. Чистіть зуби щонайменше дві хвилини, ретельно очищаючи всі поверхні зубів і ясна.

Крім того, щодня користуйтеся зубною ниткою, щоб видалити зубний наліт і залишки їжі між зубами. Нарешті, регулярне полоскання ротової порожнини освіжить подих і ще більше зменшить кількість бактерій.

Читайте також: Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості методи

Збалансована дієта

Підтримка здоров'я зубів вимагає збалансованого харчування. Споживайте різноманітні продукти, багаті на поживні речовини, включаючи фрукти, овочі, нежирні білки та молочні продукти.

Обмежте споживання солодкої та кислої їжі та віддайте перевагу воді або несолодким напоям. Крім того, включайте в раціон продукти, багаті на кальцій і вітаміни, такі як апельсини, молоко і листова зелень, щоб зміцнити зуби і ясна.

Регулярні стоматологічні огляди

Регулярні стоматологічні огляди є важливими для збереження здоров'я зубів. Заплануйте візити до стоматолога кожні шість місяців для професійного чищення та ретельного огляду ротової порожнини.

Це гарантує раннє виявлення та лікування будь-яких стоматологічних проблем. Якщо ви будете дотримуватися правил гігієни порожнини рота в домашніх умовах, стоматологи зможуть надати вам індивідуальні поради та подальші рекомендації щодо здоров'я зубів.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!